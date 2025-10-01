GENERANDO AUDIO...

Comparecencia del secretario de Hacienda. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que la recaudación por aduanas en este ejercicio fiscal se ubica en 200 mil millones de pesos por encima de lo obtenido en un solo año en sexenios anteriores, informó su titular Édgar Amador Zamora, al comparecer ante el Senado de la República.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aumento en recaudación en aduanas por combate a huachicol fiscal

Una parte tiene que ver con el combate al huachicol fiscal o contrabando, como lo llamó a secas el funcionario.

“La recaudación va en este ejercicio 200 mil millones de pesos por encima del año pasado (…) En el sexenio 2000–2006, sólo la recaudación de aduanas es equivalente a lo que estamos aumentando en ese año; lo que estamos aumentando en este año, los 200 mil millones, es lo que se recaudaba en un solo año en el sexenio 2000–2006”, puntualizó.

Querellas por hidrocarburos ilícitos

Amador Zamora detalló que parte de estos 200 mil millones de pesos de recaudación extra es por lo recuperado en denuncias.

La Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos ilícitos, por un monto cercano a 16 mil millones de pesos, destacó.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Programa de Vivienda para el Bienestar: requisitos, fechas y módulos]

“Soy un pésimo neoliberal”

El secretario de Hacienda le respondió a la senadora priista Carolina Viggiano, y recalcó la situación económica de México

“Quiero agradecerle que me diga que soy un muy mal neoliberal, creo que soy un pésimo neoliberal, creo que soy un economista de la cuarta transformación”, expresó.

Finalmente, aseguró que, pese a los señalamientos, “la economía mexicana no está en recesión”.