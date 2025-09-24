¿Cómo obtener tus recibos de nómina del IMSS-Bienestar sin salir de casa?

Contar con tus recibos de nómina al día es fundamental para cualquier trabajador, ya que reflejan su salario, prestaciones, deducciones y aportaciones.

Para quienes forman parte del programa IMSS-Bienestar, estos documentos son clave no solo para llevar un control de ingresos, sino también para realizar trámites relacionados con créditos o beneficios laborales.

Gracias a la digitalización, obtener estos recibos se ha vuelto más sencillo y seguro. El IMSS-Bienestar ofrece en 2025 el Portal de Autoservicio de Nómina (Poanom), una plataforma donde los empleados pueden consultar y descargar sus comprobantes de pago de manera rápida.

Pasos para descargar tu recibo de nómina IMSS-Bienestar:

  • Accede al portal: Ingresa a poanom.imssbienestar.gob.mx
  • Inicia sesión o crea tu cuenta: Usa tu CURP para ingresar. Si no cuentas con una cuenta, regístrate con tu CURP, correo electrónico y una contraseña.
  • Consulta tus recibos: Dirígete a la sección “Comprobantes de Percepciones” o “Recibos de Pago”.
  • Selecciona el periodo: Elige si deseas consultar pagos quincenales o mensuales.
  • Descarga tu recibo: Haz clic en “descargar” y guarda el archivo en formato PDF en tu dispositivo.

Si presentas dificultades para acceder a tus recibos, el IMSS-Bienestar ofrece atención al cliente a través de:

  • Teléfono: 800 298 11 50
  • WhatsApp: 55 53 20 01 79 (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00)
  • Correo electrónico: siemprecontigo@imssbienestar.gob.mx

Con estos pasos, los trabajadores del IMSS-Bienestar pueden gestionar sus recibos de nómina de manera ágil y segura, optimizando tiempo y evitando desplazamientos innecesarios.

