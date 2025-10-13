Reclaman a Sheinbaum por ayuda durante visita a Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Tras visitar Hidalgo y Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó este domingo a Veracruz, donde pobladores aprovecharon para reclamar la supuesta muerte de varios estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en Poza Rica, a causa de las fuertes lluvias e inundaciones.

A gritos, entre la multitud, un joven increpó a la mandataria, pidiéndole el apoyo para encontrar a los estudiantes que supuestamente desaparecieron luego de que la escuela habría anunciado muy tarde la suspensión de las clases en el plantel. Mientras que no se ha confirmado la denuncia, toda vez que la universidad aún no reanudará las clases.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal acotó ante medios que se dividió a Poza Rica en cuatro zonas de responsabilidad, entre la Marina, Defensa, y los gobiernos estatal y municipal, y la SICT, mientras que este lunes se reforzarán las labores de limpieza con más personal y maquinaria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué pasó con Sheinbaum en Veracruz?

Durante su visita a Poza Rica, en el recorrido a la zona afectada por las lluvias torrenciales que desde el jueves afectan la zona, un joven reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la supuesta desaparición de varios jóvenes en el plantel local de la Universidad Veracruzana (UV), a lo que ella respondió que las autoridades atenderán todos los casos.

“¿Dónde están? Dígame, ¿dónde están? Mire, mire las fotos, ¿dónde están ellos? Son mis compañeras de la Universidad Veracruzana, estudiantes, no pudieron salir” Vecino de Poza Rica

Mientras que la mandataria refirió que “no vamos a ocultar nada, a todos se les va a atender”, a la vez que recalcó que el operativo de atención lleva tres días activo, tanto en Veracruz como en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, las otras entidades afectadas.

Después, como parte de su recorrido por el municipio, Sheinbaum Pardo conversó con vecinos, a quienes reiteró que “a nadie se va a dejar desamparado”, agregando que en estos días se levantará el censo de damnificados para la posterior entrega de apoyos, según el tipo de afectación que sufrió cada familia, y de acuerdo a las 8 medidas presentadas esta mañana.

“Si se perdió toda la vivienda, pues va a ser un tipo de apoyo. Si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo. Si perdieron a un ser querido, también va a haber apoyos adicionales para que ustedes, parte de la familia que pueda atender a las menores, a los menores, también los puedan estar atendiendo. “Entonces, primero es el censo, y a partir del censo son todos los apoyos que ustedes van a recibir. A nadie se va a dejar desamparado. Aquellos que rentaban, por ejemplo, que la vivienda no era propia, también vamos a ver si podemos hacer un programa especial para nuevas viviendas, que ustedes puedan acceder a ellos” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

De igual forma, refirió que “sé que ahorita están muy desesperados, con mucha angustia, sobre todo los familiares que perdieron un ser querido, estamos con ustedes”, reiterando que los apoyos llegarán a todas las comunidades afectadas.

Ello, luego de que, de acuerdo con el informe del Gobierno de México a las 14:00 horas de este domingo, se reportan 18 muertos en la entidad, así como seis personas no localizadas, con 70 municipios afectados, 26 de estos de atención prioritaria.

Mientras que también hay, preliminarmente, 29 mil 267 viviendas dañadas con 81 comunidades incomunicadas en seis localidades, con alrededor de 537 personas, a los que se suman alrededor de 22 mil 823 usuarios sin servicio eléctrico.

En tanto que, a su regreso a Palacio Nacional, Sheinbaum volvió a reunirse con el Comité Nacional de Emergencias, así como con los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, para revisar los avances en la atención a la crisis en dichas entidades.