Reconocen labor de Osorio Chong en Senado; PAN le guiña ojo y priistas inician “operación cicatriz”

La Mesa Directiva del Senado tomó conocimiento de la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la bancada priista.

Algunos senadores priistas, como Beatriz Paredes Rangel, iniciaron la operación cicatriz.

Para otros senadores del partido tricolor, el relevo era necesario.

“Es un diálogo interno que se tuvo entre todos los compañeros, no es en detrimento de nadie, no es en contra de nadie, si me permiten hacer una analogía, ahora que está de moda, es como el beisbol; en el beisbol, tú entras con tu equipo y tienes un pitcher y es un gran pitcher, pero llegas a la octava entrada y a lo mejor necesitas un relevo que venga a cerrar el juego fuerte, no hay ánimo de división, ni de pleitos, ni de reclamos”.

Mario Zamora Gastélum / senador del PRI.