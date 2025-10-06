GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrentará un recorte presupuestal de 0.5% para 2026, una reducción que podría afectar áreas clave como la seguridad y la infraestructura, advirtió el economista José Luis Clavellinas Miller, doctor por la propia institución.

En entrevista, Clavellinas explicó que aunque la disminución parece pequeña, llega en un momento en que la universidad enfrenta problemas internos de seguridad y una demanda creciente de inversión en sus instalaciones.

“Comparamos el presupuesto de este año con el del año anterior y vimos un recorte de 0.5%, es pequeño, pero ante los problemas que estamos viendo en la Universidad, problemas de seguridad y requerimientos de inversión, pues se puede revisar un poco y ver qué se puede hacer al respecto por parte de los legisladores”, afirmó el especialista.

Legisladores podrían revisar el ajuste

El economista señaló que la decisión final sobre el presupuesto aún podría modificarse en el Congreso de la Unión, donde los diputados discutirán el Paquete Económico 2026 en las próximas semanas.

Agregó que el debate debe centrarse en garantizar los recursos suficientes para que la UNAM mantenga su operación sin afectar programas de investigación, mantenimiento o vigilancia en los campus.

La Máxima Casa de Estudios atiende actualmente a más de 370 mil estudiantes y opera uno de los sistemas académicos y científicos más grandes de América Latina.

Clavellinas advirtió que la falta de inversión en seguridad e infraestructura podría tener efectos acumulativos en la calidad educativa y en la protección de la comunidad universitaria.

