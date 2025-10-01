GENERANDO AUDIO...

El Senado de la República concluyó este lunes el segundo y último día de audiencias públicas para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, un proceso que busca mejorar la protección de los derechos fundamentales en México. Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, adelantó que podrían hacerse algunos ajustes al dictamen antes de su presentación ante el pleno.

Especialistas y litigantes alertaron que, de aprobarse tal como está, la iniciativa podría generar juicios de amparo sin resolución sustantiva. Según Ivette Galván García, de la organización Miguel Agustín Pro Juárez, la reforma “solo protege a quien acredita una afectación directa y personal, dejando fuera a comunidades y colectivos”, y aseguró que la tendencia de no entrar al fondo en los juicios persistirá.

Por su parte, la abogada Melissa Samantha Ayala García indicó que la propuesta no representa una transformación real, sino un retroceso, ya que podría ocasionar multiplicidad de juicios, sobrecarga de trabajo a los juzgados y sentencias contradictorias o inconsistentes, afectando directamente a los ciudadanos.

Otra preocupación es la figura de la imposibilidad jurídica en el cumplimiento de sentencias, que según Jorge Nader Kuri, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, podría ser utilizada por autoridades para evitar la ejecución de amparos a través de argumentos subjetivos, creando incentivos para alegar faltas de procedimientos o derechos adquiridos.

Se prevé que las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda dictaminen la iniciativa el próximo miércoles 1 de octubre, para someterla de inmediato a la consideración del pleno de la Cámara Alta.