Foto: Shutterstock

A partir de hoy entra en vigor la reforma a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de modernizar los procedimientos judiciales y fortalecer el uso de herramientas electrónicas dentro del Poder Judicial de la Federación.

Principales cambios en la Ley de Amparo

La reforma impulsada por el Congreso de la Unión y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que las promociones y notificaciones en los juicios de amparo podrán hacerse de forma electrónica o impresa, lo que marca un avance hacia la digitalización completa de los procesos judiciales.

Entre los cambios más relevantes destacan:

Firma Electrónica obligatoria para autoridades y opcional para particulares

para autoridades y opcional para particulares Creación del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación , donde se podrán presentar escritos, consultar expedientes y recibir notificaciones oficiales

, donde se podrán presentar escritos, consultar expedientes y recibir notificaciones oficiales Digitalización de expedientes físicos , bajo responsabilidad de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales

, bajo responsabilidad de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales Notificaciones electrónicas obligatorias para las dependencias, organismos y empresas públicas del Estado

para las dependencias, organismos y empresas públicas del Estado Nuevas reglas para la suspensión del acto reclamado , con criterios más estrictos para casos fiscales, financieros o de seguridad nacional

, con criterios más estrictos para casos fiscales, financieros o de seguridad nacional Audiencias públicas videograbadas y fallos que deberán dictarse en un plazo máximo de 90 días naturales

Cambios en materia fiscal y administrativa

En el Código Fiscal de la Federación, se agregan tres fracciones al artículo 124 para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos cuando:

El contribuyente desconozca el acto

el acto Se trate del cobro de créditos fiscales firmes

Se resuelva una prescripción de créditos fiscales previamente impugnados

Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa excluye de su competencia los juicios contra actos relacionados con créditos fiscales que ya hayan sido determinados y confirmados por autoridad competente.

Entrada en vigor y adecuaciones tecnológicas

El Decreto entra en vigor este 17 de octubre de 2025, al día siguiente de su publicación. El Órgano de Administración Judicial contará con 360 días naturales para adecuar el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y emitir un Acuerdo General que regule la integración de los expedientes físicos y digitales.

Posteriormente, todas las autoridades federales, estatales y municipales tendrán 180 días para registrarse en el sistema y generar sus perfiles institucionales digitales.

Objetivo de la reforma

El nuevo marco legal busca hacer más eficiente y transparente el juicio de amparo, reducir el uso de papel y garantizar el acceso equitativo a la justicia mediante el uso de la tecnología, sin eliminar la posibilidad de presentar escritos en formato físico para quienes no utilicen medios digitales.