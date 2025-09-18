GENERANDO AUDIO...

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada recientemente en el Senado, ha generado alertas entre especialistas y legisladores por su impacto en los derechos de defensa de la ciudadanía y la posibilidad de incrementar conflictos sociales.

Román Lazcano Fernández, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, señaló que la reforma “busca darle dientes a la autoridad y quitarle fuerza a los ciudadanos de a pie”. Según el especialista, la norma exculpa a las autoridades que no cumplan sentencias de amparo alegando imposibilidad jurídica o material, lo que podría generar “problemas de enojo social e ingobernabilidad”.

Entre los cambios más relevantes de la iniciativa se encuentran:

Interés legítimo: Sólo las personas que demuestren un “interés legítimo” podrán promover demandas de amparo, cerrando la puerta a litigios estratégicos en favor de derechos colectivos. Manuel Añorve Baños , coordinador del PRI en el Senado, advirtió que colectivos como padres de niños con cáncer podrían verse limitados para recurrir a un juicio de amparo en casos urgentes.

Sólo las personas que demuestren un “interés legítimo” podrán promover demandas de amparo, cerrando la puerta a litigios estratégicos en favor de derechos colectivos. , coordinador del PRI en el Senado, advirtió que colectivos como padres de niños con cáncer podrían verse limitados para recurrir a un juicio de amparo en casos urgentes. Suspensiones restringidas: El artículo 128 establece que la suspensión de actos de autoridad podrá negarse si afecta el interés social o el orden público.

El artículo 128 establece que la suspensión de actos de autoridad podrá negarse si afecta el interés social o el orden público. Exoneración de autoridades: Según el artículo 269, las autoridades podrán alegar imposibilidad jurídica o material para no cumplir sentencias de amparo.

Según el artículo 269, las autoridades podrán alegar imposibilidad jurídica o material para no cumplir sentencias de amparo. Sin efectos generales: El artículo 148 reafirma que las suspensiones de juicios de amparo no tendrán efectos generales contra leyes.

El artículo 148 reafirma que las suspensiones de juicios de amparo no tendrán efectos generales contra leyes. Prisión preventiva: El artículo 166 limita la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, restringiendo la libertad bajo caución.

El artículo 166 limita la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, restringiendo la libertad bajo caución. Trámite electrónico y plazo: La reforma propone la vía electrónica para presentar demandas y establece un máximo de 60 días naturales para dictar sentencia.

Claudia Edith Anaya, senadora del PRI, advirtió que la ley “trata de quitarle protecciones al ciudadano para pasarlas al gobierno”, alterando la esencia original de la Ley de Amparo.

Por su parte, Javier Corral Jurado, senador de Morena, aseguró que se buscará un proceso de parlamento abierto para discutir la iniciativa y recibir opiniones de expertos y partes interesadas. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda para su dictaminación.