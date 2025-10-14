Reforma a Ley de Amparo, es un retroceso, coinciden especialistas al terminar las audiencias públicas

GENERANDO AUDIO...

Especialistas en Derecho que participaron en las Audiencias Públicas sobre la Reforma a la Ley de Amparo, en San Lázaro, coincidieron en algo.

“De aprobarse la minuta en sus términos se estarán cargando los dados indebidamente en favor de la autoridad responsable en los incidentes de suspensión y con ello se estará violentando el principio de imparcialidad”

José Ángel Santiago Ábrego / presidente Asociación Nacional Abogados de Empresas

“Se trata de uno de los mayores retrocesos jurídicos que ha sufrido el juicio de amparo, y que sus implicaciones son inescindibles con la reciente reforma de la elección judicial, de la amputación de los efectos generales del juicio de amparo y de la cláusula que se ha denominado de supremacía constitucional”

Roberto Gil Zuarth / abogado y exsenador del PAN

No solo abogados constitucionalistas externaron su desacuerdo, también integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) en activo.

“De qué sirve un juicio de amparo donde al final te van a conceder la suspensión si llevas un año cerrado como establecimiento mercantil, si requieres que te den un permiso para salir del país que nunca llega. Y hay muchos ejemplos de cómo las suspensiones son indispensables y un derecho humano en sí misma”

Ileana Moreno Ramírez / magistrada del PJF

Para que fueran más claros sus conceptos, algunos pusieron ejemplos. Tal fue el caso de la abogada Luisa Conesa, sobre el caso de una niña con un padecimiento grave que necesitaba su medicina.

“En un concepto como este, el juez que ayer nos dio una suspensión para que la niña tenga acceso a esta medicina que además es una cuestión de días, porque entre más tiempo pase, menos potente es la medicina que requiere, pues podría decir oye, es que esto es en contra del interés colectivo, porque ese dinero que cuesta esa medicina se puede utilizar para otro tratamiento, lo que nos preocupa son estos conceptos tan complejos”

Luisa Conesa / especialista en Derecho, ITESM

Terminadas las audiencias, Morena sigue firme en sus intenciones de aprobar esta semana la reforma a la Ley de Amparo.