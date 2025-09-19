Reforma a Ley de Amparo se discutirá en fast track en Senado: Morena

GENERANDO AUDIO...

La Reforma a la Ley de Amparo se discutirá en fast track en el Senado de la República, en comisiones, la próxima semana, para ser aprobada por el Pleno en la primera semana de octubre, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López.

“No va a haber parlamento abierto porque lo más importante es que se analice y se vote ya las reformas a la Ley de Amparo, no podemos estar dejando que nos coman los tiempos, el juicio de amparo es uno de los símbolos en este país, creo que la iniciativa está perfectamente condensada, adaptado a los nuevos tiempos del sistema judicial”

Adán Augusto López Hernández / presidente de la Jucopo

Por su parte, el panista Ricardo Anaya reiteró que el oficialismo quiere acabar con uno de los últimos mecanismos de defensa ciudadana frente a las autoridades.

“Ahora lo que están haciendo es acabar con uno de los últimos mecanismos de defensa que tenían los ciudadanos frente a las autoridades, para seguir dándole más poder al gobierno y seguir debilitando más a los ciudadanos”

Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

Mientras que el PRI aseguró que la iniciativa es un traje a la medida de Morena.

“Lo que Corral de buena manera trató de hacer con el tema de la ley de telecomunicación ¿En qué terminó el conversatorio? En un simulatorio, en donde no le cambiaron ninguna coma, y en esta ocasión es exactamente lo mismo, no quieren cambiarle ninguna coma porque la Ley de Amparo, así me contesten en la mañanera, es un traje a la medida de un estado autoritario”

Manuel Añorve Baños / coordinador del PRI, Senado

Incluso, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral aseguró que buscará abrir la discusión.

“En la modalidad que sea, se le llame consulta a expertos, o consulta a ciertos actores, o parlamento abierto, pero yo sí creo, e insisto, en que debemos tener un mecanismo de consulta sobre los alcances de algunos de estos cambios […] somos sensibles a lo que acuerda la Junta de Coordinación Política, pero vamos a buscar el mejor acuerdo con ellos, para encontrar el mejor mecanismo con el que procesemos esta reforma”

Javier Corral Jurado / senador de Morena

No solo la oposición apoya la postura de Corral, también morenistas, como la senadora Guadalupe Chavira.