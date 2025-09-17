GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México, a través de la Presidenta Claudia Sheinbaum, propuso una reforma a la Ley de Amparo con el objetivo de limitar las suspensiones y agilizar los juicios.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la iniciativa busca evitar que se interpongan amparos repetidos tras sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se garantiza el derecho que tenemos como ciudadanos al amparo frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte. Ahora, por ejemplo, puede haber una sentencia firme de la Corte pero una persona se puede volver a amparar en la ejecución de la sentencia. Entonces, si ya fueron 20 años de juicio y ya hay una sentencia de la Corte, cómo después te puedes amparar varias veces. Una vez teniendo una sentencia firme de la Corte, entonces temas de ese tipo se vienen en la iniciativa que enviamos…”, indicó Sheinbaum.

Con esta reforma, el Gobierno busca dar mayor certeza jurídica y reducir los retrasos judiciales derivados de amparos sucesivos.

Sheinbaum envía reforma a Ley de Amparo

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con el objetivo de agilizar juicios y establecer límites a la figura de suspensión, particularmente en casos de bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La propuesta también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de introducir una definición de interés legítimo en la Ley de Amparo, siguiendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

