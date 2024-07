Rechaza AMLO reunión con Norma Piña por reforma al Poder Judicial; encuentro podría darse con Segob

El presidente @lopezobrador_ consideró un acierto que la Corte reconozca la necesidad de una reforma al PJF. @SEGOB_mx será la dependencia encargada de coordinar un diálogo con sus representantes. "Que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe", dijo. pic.twitter.com/kZZUWsrM2x