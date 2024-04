Reforma de Pensiones en México: ¿Qué cambios traerá y a quiénes aplicará?

FOTO: Cuartoscuro

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, detalló los alcances de la nueva reforma en materia de pensiones, aclarando a quiénes aplicará esta medida. Según sus declaraciones, la reforma tendrá impacto en dos instituciones clave: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el caso del IMSS, la reforma se aplicará a aquellos trabajadores que iniciaron labores después de 1997, para los que ganan hasta el salario promedio registrado en el IMSS (16 mil pesos)y que se jubilen posteriormente a la entrada en vigor de la nueva medida. Para estos trabajadores, se les brindará un complemento a sus pensiones que asegure un retiro digno y justo.

Por otro lado, en el ISSSTE, la reforma afectará a todos aquellos que cuenten con una cuenta individual y que inicien el proceso de jubilación después de que la reforma entre en vigor. Esto representa un cambio significativo en el sistema de pensiones, buscando garantizar una mayor estabilidad financiera para los trabajadores al momento de su retiro.

3 mitos del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Mito 1: Confiscación y Expropiación

Existe una creencia equivocada de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar involucra confiscación y expropiación de los recursos de los trabajadores. Sin embargo, Zoé Robledo, titular del IMSS, desmiente esta idea al explicar que las cuentas individuales de las Afores no serán afectadas de esta manera.

Robledo destacó que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional que las Afores retengan los recursos no reclamados, y la nueva propuesta establece que estos fondos serán administrados por el Banco de México en un fondo común.

Además, señaló que las cuentas ya son imprescriptibles, lo que significa que los trabajadores pueden reclamar sus recursos en cualquier momento.

Bertha Alcalde, titular del ISSSTE, subrayó que con la iniciativa se establece la imprescribilidad de los recursos para el retiro, mientras que actualmente se pierden a los 10 años en el caso del instituto.

Mito 2: Fondo de los Trabajadores en Activo Mayor de 70 Años

Otro mito frecuente es que el Fondo de Pensiones para el Bienestar afectará los recursos de los trabajadores en activo mayores de 70 años.

No obstante, Robledo aclaró que este fondo no se aplicará a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral activa ante el IMSS. Es importante destacar que este fondo se centra en cuentas inactivas y no reclamadas, no en los recursos de trabajadores activos.

Mito 3: Administración del Fondo y Subsidio a Infraestructura

Algunas personas han expresado preocupación sobre quién administrará el Fondo de Pensiones para el Bienestar y si se utilizará para subsidiar infraestructura.

Este fondo será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, con un comité técnico integrado por diversas instituciones.

Además, la reforma establece que los recursos de este fondo no podrán utilizarse para equilibrar el presupuesto ni para otros gastos, sino que se destinarán exclusivamente al pago de pensiones.

¿Cómo Localizar tu Cuenta de Afore?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ofrece tres opciones para localizar en qué Afore se encuentra tu cuenta:

Comunicándote a SARTEL: Llama al 55-13-28-5000 con tu Número de Seguro Social (NSS) o tu CURP a la mano. Accediendo a www.e-sar.com.mx: Ingresa en la sección “Localiza tu AFORE” e introduce tu CURP o NSS. Descargando la app AforeMóvil: Ingresa tu CURP o NSS, tu número telefónico y un correo electrónico. La aplicación también te permitirá llevar el control de tu cuenta Afore.

Es esencial conocer en qué Afore se encuentra tu cuenta, ya que esto te permitirá tener acceso a tu estado de cuenta y retirar el dinero que has ahorrado durante tu vida laboral al momento de tu retiro.

¿Qué es Afore?

La Afore es una institución financiera privada que administra los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Cada trabajador tiene una cuenta individual en la Afore, donde se depositan sus aportaciones a lo largo de su vida laboral. Es importante saber si tienes una Afore, ya que esto garantiza que tengas acceso a tus recursos al momento de tu jubilación.