Reforma electoral, aún sin proyecto, integrará opiniones de diputados y ciudadanía

Un eventual cambio constitucional no será para que Morena controle las elecciones, afirmó Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“La presidenta de la República no quiere que su partido controle los órganos electorales, eso nosotros lo repudiamos, lo repudiamos antes, luchamos contra eso”

Pablo Gómez Álvarez / coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

El encargado presidencial se reunió por primera vez con diputados y acudió a San Lázaro con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Nosotros no tenemos al día de hoy una propuesta de iniciativa de ley, no tenemos un documento que está acabado, concluido”

Rosa Icela Rodríguez / secretaria de Gobernación

“Las legisladoras y los legisladores de todas las fuerzas políticas que tenemos en el país, puedan tener la información y puedan tener una opinión, y puedan tener una gran participación, incluso antes de que se lleve la iniciativa”

Ernestina Godoy Ramos / consejera jurídica del Ejecutivo federal

Pablo Gómez adelantó que se realizarán debates públicos y, en enero, una encuesta.

“También haremos debates este probablemente ya en diciembre y vamos a hacer encuestas para recibir también opiniones a través de ese mecanismo […] es una encuesta de opinión, de percepción de los procesos electorales” Pablo Gómez Álvarez / coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Agregó que se modificará el sistema de representación actual.

“Sí, tenemos una crisis de representación. Tenemos una crisis de valoración de la autoridad electoral […] hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, que quiere que la representación esté vinculada a su voto directamente y no a través de las direcciones de los partidos”

Pablo Gómez Álvarez / coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Mientras que PAN y Movimiento Ciudadano adelantaron que no apoyarán una reforma si no hay garantías de mayor democracia.

“No podemos volver a permitir que con un 54 por ciento de los votos haya un 74 por ciento de representación en la Cámara de Diputados de una sola fuerza política, no podemos volver a permitir que, donde intervenga el crimen organizado, no sea motivo de nulidad de una elección”

Noemí Berenice Luna Ayala / diputada PAN

“En las últimas reformas electorales, aunque a veces se olvide, pero es la realidad, pues se han confeccionado, se han redactado al interior de las cúpulas de la partidocracia en su momento, y no avalaremos que, en este caso, se redacte, se elabore en una cúpula de origen presidencial”

Pablo Vázquez Ahued / diputado MC

En la reunión no participaron diputados del PRI, Verde ni PT.