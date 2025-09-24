Rosa Icela Rodríguez afirma que Reforma Electoral será construida con la ciudadanía

GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la Reforma Electoral propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será un proceso abierto y ciudadano, en el que se recogerán las opiniones de distintos sectores sociales y políticos.

Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizada en Puebla, la funcionaria destacó que se busca integrar una iniciativa con base en el consenso y la participación social.

“Hoy tenemos a la primera presidenta de México y ella misma nos ha encomendado escuchar a todas las voces, a todos los actores políticos, pero también a toda la población que decida participar para construir una reforma de la ciudadanía. Se trata de una acción planeada, analizada, con una ruta clara que responde a las exigencias actuales”, destacó la titular de Segob.

Además, recordó que, desde 2018, México experimenta un auténtico cambio de régimen que hoy tiene continuidad, con una política pública que busca el beneficio de la población por encima de todos.

De acuerdo con la titular de Segob, la Reforma Electoral, que se ha propuesto, responde a una exigencia ciudadana por contar con un instrumento democrático más justo, transparente, accesible, que permita una adecuada representación y termine con gastos excesivos.

Afirmó que los foros “permitirán realizar un proceso amplio de consulta en todos los estados y recoger opiniones de los distintos sectores del país que deseen expresarse al respecto”

“De estas mesas de trabajo saldrá gran parte de la iniciativa que se presentará en los próximos meses al Congreso de la Unión. El objetivo es construir una democracia que coloque al pueblo en el centro, eliminando prácticas que nos han distorsionado, y asegurando que cada peso del erario se utilice de manera responsable, en beneficio de la nación”,

Actualmente, no hay ninguna propuesta de iniciativa y por ello se organizaron una serie de foros, en donde se trata, en un hecho inédito, nunca antes se había tomado en cuenta la ciudadanía en un tema de tal relevancia.

A decir de la funcionaria federal, la Reforma Electoral es el “proyecto de mexicanas y mexicanos, de indígenas, de servidores públicos, de políticos, de militantes y líderes de partidos, de legisladores, de legisladoras, de expertas y de todo aquel que quiera aportar libremente sus ideas”

“La Reforma Electoral, en resumen, es de todas y de todos, porque a todas y a todos nos involucra y nos interesa tener un país más justo, soberano y democrático”, puntualizó