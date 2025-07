El Gobierno federal presentó los ejes de la reforma electoral, con los que busca reducir el gasto público en las elecciones. Las principales propuestas incluyen disminuir el financiamiento al INE, desaparecer los organismos electorales locales (OPLES) y dar dinero a los partidos políticos sólo durante las campañas.

Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo federal destacan:

Aunque se plantea como una medida de austeridad, Leonardo Valdés, exconsejero presidente del INE, advirtió que esto sólo trasladaría el gasto a otro nivel de Gobierno:

“Un ahorro malentendido, yo diría, porque disminuirán los presupuestos que los Congresos de los estados asignan a las autoridades electorales locales, pero tendrá que crecer el presupuesto que le asigne la Cámara de Diputados federal al nuevo instituto. No es realmente un ahorro económico, sino que tiene más qué ver con el tema del control de los procesos electorales”.

Otro punto que genera controversia es la eliminación del financiamiento ordinario a partidos

También se contempla una reforma en el sistema de representación proporcional, donde los candidatos de partidos serían definidos por el número de votos, no por decisiones internas.

La propuesta deberá contar con el apoyo de los aliados de Morena, como el PT y el PVEM, ya que se trata de una reforma constitucional. Sin ese respaldo, advirtió Valdés Zurita, no podrían alcanzar los votos necesarios.

“Y como se trata de una reforma constitucional en la que no bastan con los diputados y senadores de Morena, tendrán que convencer a los diputados y senadores del Verde y del PT para que se pueda aprobar una reforma de esta naturaleza. Me da la impresión de que no les va a alcanzar para lograrlo”.

Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del INE