Diputados aprueban por unanimidad reforma contra la extorsión; se turnó al Senado

Diputados van contra la extorsión. Foto: Cuartoscuro | Getty

La Cámara de Diputados aprobó, con 474 votos a favor, es decir, por unanimidad, una reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión.

El dictamen modifica el artículo 73 de la Constitución y se deriva de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Tras su aval en lo general y en lo particular, fue remitido al Senado para su análisis.

¿Qué establece la reforma?

El cambio constitucional permitirá al Congreso expedir una ley general que defina el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones. También contempla medidas para prevención, investigación y atención a víctimas y testigos.

El régimen transitorio establece que el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para emitir esta nueva legislación. Mientras tanto, las normas federales y estatales en la materia seguirán vigentes.

De acuerdo con el dictamen, la futura Ley General contra la Extorsión será pieza clave en la Estrategia Nacional impulsada por el Ejecutivo y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La estrategia incluye cinco ejes:

Detenciones basadas en investigación e inteligencia.

Creación de Unidades Antiextorsión en los estados.

Protocolos de atención a víctimas.

Capacitación para operadores en manejo de crisis y negociación.

Campaña nacional de prevención.

Un delito que evoluciona con la tecnología

El documento destaca que la extorsión, tipificada en el Código Penal Federal desde 1984, ha evolucionado con las nuevas tecnologías y la delincuencia organizada, generando múltiples modalidades en todo el país.

Por ello, la reforma busca unificar y homologar la tipificación y sanción de este delito considerado de alto impacto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.