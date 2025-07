Víctor Manuel Kim, repartidor de plataformas digitales, sufrió un accidente hace cinco años mientras trabajaba y perdió una pierna. Ninguna de las aplicaciones para las que trabajó se hizo responsable, y fue su familia quien cubrió los gastos médicos.

Con la entrada en vigor del programa piloto de la reforma laboral para repartidores y conductores, Víctor espera tener acceso a servicios médicos y apoyos por incapacidad. Sin embargo, también teme ser excluido por su condición de discapacidad.

“Una ambulancia en sentido contrario me atropelló, me aventó más o menos unos 22 metros y a causa de eso, tuve una amputación de pierna izquierda. Ahorita llevo lastimado un mes, días que si trabajo, días que no, porque mi prótesis me provoca ampollas”.

Víctor Manuel Kim, repartidor