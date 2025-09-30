Discusión y aprobación de la reforma de la Ley Aduanera, hasta la próxima semana

GENERANDO AUDIO...

Diputados posponen discusión de la reforma a la Ley Aduanera. Foto: Cuartoscuro

En la Cámara de Diputados se pospuso la discusión y eventual aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, que ahora será tratada la próxima semana, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Más tiempo para el dictamen

Ricardo Monreal explicó la razón del aplazamiento. De acuerdo con el morenista, los coordinadores de los grupos parlamentarios solicitaron no acelerar el proceso legislativo y respetar los plazos legales para la presentación del dictamen.

“Me han pedido los coordinadores de los grupos parlamentarios que demos tiempo para que sea en fast track mañana ni pasado, que demos el tiempo legal que establece el reglamento y la ley, 5 días cuando menos y así lo hemos concedido”, Ricardo Monreal Ávila, presidente Jucopo, Cámara de Diputados

Con la decisión de aplazar la discusión y aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, quedó descartado que la Comisión de Hacienda sesione esta semana para discutir y aprobar el documento.