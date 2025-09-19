Manuel Añorve acusa “fast track” en reforma a la Ley de Amparo

GENERANDO AUDIO...

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, acusó que la reforma a la Ley de Amparo avanza en “fast track” con la intención de limitar los derechos de los ciudadanos y colectivos frente a posibles abusos de autoridad.

“Es la prisa que siempre tienen para estar creando y generando condiciones de un estado autoritario, o sea, ellos ya quieren tener el control, o sea, quieren recurrir y eliminar, pues, cualquier posibilidad de amparo en términos de créditos fiscales… Esto es muy grave lo que está sucediendo en el país… Ya tienen el poder judicial, o sea, solamente les falta la ley de amparo”, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las nueve en Uno“, Añorve aseguró que Morena y sus aliados pretenden aprobar la reforma sin cambiar “ni una coma”, dejando fuera la posibilidad de un debate amplio en parlamento abierto.

“No quieren cambiar ni una coma… esto es muy grave porque están haciendo a un lado el interés legítimo, o sea, que el interés es el interés legítimo de cualquier ciudadano para ampararte contra abusos de autoridad… es un derecho humano el poder defenderte de la autoridad y ellos están privilegiando el interés jurídico, o sea, prácticamente, dicho de otra manera, las suspensiones provisionales quedan muy limitadas, los colectivos, déjenme platicarles, quedan desamparados”, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado

El coordinador del PRI en el Senado también acusó al oficialismo de querer tener un “traje a la media” y los señaló de construir un estado autoritario.

“Estamos al arbitrio del poder de un estado autoritario que está creando un traje a la medida tipo Venezuela y no me quedo corto… Esto es parte de un andamiaje, no es solamente la ley de amparo… están creando un estado autoritario, ya lo están creando, o sea, no es que lo vayan a hacer, lo están haciendo para el control del estado”, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado

Añorve aseguró que el PRI continuará denunciando esta reforma en tribuna, medios y foros internacionales, aunque Morena utilice su mayoría legislativa para imponerla.