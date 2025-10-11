GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal mantiene activo un amplio operativo de auxilio en los estados afectados por las lluvias y la depresión tropical Raymond, principalmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

A través de su cuenta de X, Sheinbaum dio a conocer que se reunió con los gobernadores de esas entidades y con autoridades federales para actualizar el reporte de daños y coordinar la atención a las comunidades afectadas.

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, publicó.

Con la gobernadora de Veracruz y gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del gobierno federal, nos reunimos para actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio.



La Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen y…

Se aplica el Plan DN-III-E en fase de auxilio

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trabajan en coordinación con los tres órdenes de gobierno bajo el Plan DN-III-E, en su fase de auxilio.

Hasta el momento se reporta:

Despliegue de más de 7,400 efectivos .

. 4,500 despensas distribuidas.

distribuidas. 9,000 litros de agua entregados.

entregados. 14,000 metros cúbicos de escombros removidos.

de escombros removidos. 45 albergues temporales instalados.

instalados. 5 células de intendencia con capacidad para servir 4,500 raciones diarias.

con capacidad para servir 4,500 raciones diarias. 7 aeronaves destinadas a distribución de víveres y evacuaciones.

destinadas a distribución de víveres y evacuaciones. 2 plantas potabilizadoras con capacidad de 10,000 litros diarios cada una.

con capacidad de 10,000 litros diarios cada una. 52 unidades de maquinaria pesada .

. 11 embarcaciones menores y 6 tractocamiones para transporte de insumos.

Plan Marina refuerza las labores en zonas críticas

La Secretaría de Marina también mantiene activo el Plan Marina, tanto en su fase de prevención como en la de auxilio.

En Los Cabos, el personal naval permanece preparado con recursos y apoyos ante posibles afectaciones.

Mientras tanto, en Veracruz y Puebla se trasladan despensas y suministros a familias damnificadas, y en San Luis Potosí e Hidalgo, brigadas de Rescate y Apoyo (BRE) realizan labores de ayuda a comunidades aisladas.