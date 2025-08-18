GENERANDO AUDIO...

Programa de vivienda. Foto: Cuartoscuro

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), confirmó que se dará prioridad a las madres solteras para que puedan obtener una casa nueva. Por ello, dio a conocer las fechas y los requisitos para poder ser parte de este programa federal.

“Los grupos prioritarios son las familias con un ingreso menor a 2 salarios mínimos, mujeres jefas de familia, madres solteras, personas indígenas afromexicanas, personas adultas mayores, personas con discapacidad; que serían los sectores más vulnerables”, destacó Chávez Contreras en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuándo será el registro para el apoyo en vivienda?

De acuerdo con el director general de Conavi, el proceso de registro arrancó el 11 de agosto y estará vigente hasta el 23 de agosto.

En el primer registro se elabora “una cédula diagnóstica” y se entregarán algunos documentos para poder pasar a la siguiente etapa que es la visita en el domicilio en el que actualmente se habita.

Para este apoyo se cuenta con módulos instalados en varios estados.

Requisitos para el registro para el apoyo de vivienda a madres solteras y otros grupos

Para poder ser considerado en este programa de vivienda, el director general de Conavi, explicó los requisitos para poder ser parte:

Ser mayor de 18 años

Tener dependientes económicos

Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos

No contar con una vivienda propia

No ser derechohabiente del Infonavit, FOVISSSTE

No haber recibido previamente algún apoyo de la Conavi

Vivir en la zona de actuación.

Además, la Conavi también solicita los siguientes documentos para el registro:

Credencial de identificación oficial

CURP

Una constancia de domicilio

Fechas importantes para el programa de vivienda

Para este programa, se tienen previstas fechas clave que deben ser consideradas por las personas interesadas.