¿Tienes todos los papeles listos? Lista completa de requisitos para la Conavi; abrió nuevas fechas de registro
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la tercera etapa de registro para ser parte del programa Vivienda para el Bienestar, confirmó su director general, Rodrigo Chávez Contreras.
De acuerdo con lo dado a conocer por el funcionario federal, será hasta el 19 de octubre cuando se puede hacer el trámite.
“La tercera etapa, que es la, digamos, para cerrar las 86 mil viviendas: iniciamos el 13 al 19 de octubre”, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi.
Lista completa de requisitos para ser registrarse en la Conavi
A través de su página oficial, la Conavi destacó que para poder registrarse es necesario presentar, en original y copia, la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente: credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla de identidad del Servicio Militar.
- Comprobante de domicilio: con vigencia no mayor a tres meses.
- CURP
Además, la comisión explicó los criterios de elegibilidad de los solicitantes:
- Tener 18 años o más. En caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa o concubina, padres y/o hermanos).
- Contar con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos (hasta $17,000.00 al mes).
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.
- No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la Conavi.
- Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención.
- No contar con vivienda propia.
Además, destacó que el registro debe hacerse de manera personal por el solicitante en el día y horario establecidos, pues no está permitido hacerlo mediante un apoderado o representante.