La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció el inicio del proceso de registro al programa de Vivienda para el Bienestar en 20 estados del país. Las personas con pocos recursos que están interesadas en adquirir una vivienda propia, pueden consultar la ubicación de los módulos de registro a través de internet.

¿Cómo ubicar los módulos de registro al programa Vivienda para el Bienestar?

En esta primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar, se instalarán 52 módulos ubicados en 20 estados de la República Mexicana. En total se dará cobertura a 51 municipios.

Para consultar la ubicación de los módulos en tu estado, lo único que hay que hacer es ingresar a la página web https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio. En la parte de abajo se encuentra la sección con la ubicación de los módulos de registro, localizados por entidad y municipio.

Requisitos necesarios para registrarse en el programa

Documentación

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Criterios de elegibilidad

Tener 18 años o más

Ingresos no mayores a 2 salarios mínimos

No ser derechohabiente Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda

No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la Conavi

No contar con vivienda propia

Evaluación y resultados

La Conavi evaluará las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles y publicará un listado preliminar en www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

Las personas preseleccionadas serán contactadas vía llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria donde se validará la información y, en caso necesario, se solicitará documentación adicional.

Estados en los que está disponible el registro al programa Vivienda para el Bienestar

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

