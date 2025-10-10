Regresa Facultad de Química a clases tras amenazas en UNAM

GENERANDO AUDIO...

Facultad de Química UNAM reanuda clases presenciales. Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Química de la UNAM informó que este lunes 13 de octubre se reanudarán las clases presenciales en sus instalaciones de Ciudad Universitaria, luego de dos semanas de suspensión por amenazas electrónicas dirigidas a integrantes de su comunidad.

De acuerdo con la Facultad, la persona responsable de emitir las amenazas fue identificada y las autoridades proceden conforme a derecho, lo que permitió avanzar hacia el retorno seguro a las aulas.

Brigada universitaria revisa condiciones de seguridad

Antes del regreso, una brigada de seguridad universitaria, conformada por profesores, estudiantes, personal administrativo y funcionarios, verificó el estado de los sistemas de seguridad en los edificios A, B, C y D.

Los protocolos actualizados de la Comisión Local de Seguridad ya se encuentran disponibles en la página oficial de la Facultad, a fin de informar a la comunidad sobre las medidas adoptadas.

Dos semanas de clases en línea en Facultad de Química

Durante las dos semanas de clases en línea, la Facultad mantuvo la continuidad académica mientras se reforzaban las medidas de seguridad. El H. Consejo Técnico convocó a toda la comunidad a retomar actividades presenciales en laboratorios y aulas teóricas en sus horarios habituales.

La dirección de la Facultad señaló que este proceso de retorno busca recuperar la normalidad académica y fortalecer el compromiso con un ambiente universitario seguro.

