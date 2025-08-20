GENERANDO AUDIO...

El regreso a clases 2025 llega con un fuerte golpe al bolsillo familiar. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto por alumno asciende en promedio a 10,916 pesos, lo que representa un incremento de 12.66% respecto a 2024.

Lo que más aumentó de precio

Los mayores incrementos se registraron en:

Lista de útiles escolares: +16.66%

+16.66% Artículos de limpieza: +15.10%

En el día a día, madres de familia como Lily, con dos hijos en edad escolar, calculan desembolsar alrededor de 10 mil pesos por ambos, incluyendo libros. Para solventar el gasto, recurrió a préstamos familiares y no descarta apoyarse en una casa de empeño.

Comerciantes como Nazareth confirman la escalada de precios:

Gel antibacterial subió de 45 a 50 pesos

Toallas sanitarias pasaron de 12 a 15 pesos

Casas de empeño, ¿qué debe saber?

Ante los gastos escolares, algunos padres consideran recurrir a las casas de empeño. Jorge Alvarado, presidente de la Comisión Técnica del Sector Empresarial, recomienda lo siguiente:



“Antes de dejar tu prenda es importante verificar que la casa de empeño esté registrada ante el Registro Público de Casas de Empeño, es decir, la Profeco y que tenga un contrato de adhesión vigente, ya que ese es un derecho que tienes que ver y leerlo si tú eres usuario de esta casa de empeño”.

El Consejo Ciudadano para la Protección del Consumidor (CCPM) recomienda tomar precauciones antes de entregar una prenda:

Comparar al menos tres opciones antes de elegir

antes de elegir Solicitar por escrito el Costo Anual Total (CAT) , que incluye intereses, avalúo, almacenaje y comisiones

, que incluye intereses, avalúo, almacenaje y comisiones Conocer bien los plazos de refrendo

También se aconseja:

No empeñar herramientas de trabajo ni documentos importantes

Definir un calendario de pagos y establecer recordatorios

Revisar cuidadosamente cláusulas sobre costos, plazos y remanentes

Recomendaciones para familias

La ANPEC sugiere a los padres de familia mantener una planeación de gastos responsable:

Comprar a precio justo y de calidad

Evitar adquirir artículos innecesarios

Mantenerse alejados de las deudas

Escalonar los gastos para no concentrarlos en una sola compra

Con el inicio del ciclo escolar, los especialistas insisten en que la clave está en la organización financiera y en evitar caer en compromisos que comprometan aún más la economía familiar.