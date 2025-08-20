Casas de empeño, última opción ante alza de 12.6% en regreso a clases

El regreso a clases 2025 llega con un fuerte golpe al bolsillo familiar. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto por alumno asciende en promedio a 10,916 pesos, lo que representa un incremento de 12.66% respecto a 2024.

Lo que más aumentó de precio

Los mayores incrementos se registraron en:

  • Lista de útiles escolares: +16.66%
  • Artículos de limpieza: +15.10%

En el día a día, madres de familia como Lily, con dos hijos en edad escolar, calculan desembolsar alrededor de 10 mil pesos por ambos, incluyendo libros. Para solventar el gasto, recurrió a préstamos familiares y no descarta apoyarse en una casa de empeño.

Comerciantes como Nazareth confirman la escalada de precios:

  • Gel antibacterial subió de 45 a 50 pesos
  • Toallas sanitarias pasaron de 12 a 15 pesos

Casas de empeño, ¿qué debe saber?

Ante los gastos escolares, algunos padres consideran recurrir a las casas de empeño. Jorge Alvarado, presidente de la Comisión Técnica del Sector Empresarial, recomienda lo siguiente:

“Antes de dejar tu prenda es importante verificar que la casa de empeño esté registrada ante el Registro Público de Casas de Empeño, es decir, la Profeco y que tenga un contrato de adhesión vigente, ya que ese es un derecho que tienes que ver y leerlo si tú eres usuario de esta casa de empeño”.

El Consejo Ciudadano para la Protección del Consumidor (CCPM) recomienda tomar precauciones antes de entregar una prenda:

  • Comparar al menos tres opciones antes de elegir
  • Solicitar por escrito el Costo Anual Total (CAT), que incluye intereses, avalúo, almacenaje y comisiones
  • Conocer bien los plazos de refrendo

También se aconseja:

  • No empeñar herramientas de trabajo ni documentos importantes
  • Definir un calendario de pagos y establecer recordatorios
  • Revisar cuidadosamente cláusulas sobre costos, plazos y remanentes

Recomendaciones para familias

La ANPEC sugiere a los padres de familia mantener una planeación de gastos responsable:

  • Comprar a precio justo y de calidad
  • Evitar adquirir artículos innecesarios
  • Mantenerse alejados de las deudas
  • Escalonar los gastos para no concentrarlos en una sola compra

Con el inicio del ciclo escolar, los especialistas insisten en que la clave está en la organización financiera y en evitar caer en compromisos que comprometan aún más la economía familiar.

