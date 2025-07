La propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero, para regularizar 145 mil viviendas invadidas, encendió las alarmas en el sector empresarial y expertos inmobiliarios, quienes advierten que podría profundizar la crisis financiera del instituto.

Actualmente, muchas de esas viviendas están ocupadas por personas ajenas a los créditos originales, según confirmó el propio organismo en conferencia del pasado 16 de junio de 2025.

“Levantaría yo un paro porque no, no me gustaría verme en ese caso implicado, pero sí darles una sanción a las personas que están invadiendo”.

Mirna Fernández, derechohabiente