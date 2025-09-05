GENERANDO AUDIO...

Su Majestad Reina Rania Al-Abdullah de Jordania ofreció un discurso este viernes 5 de septiembre de 2025 en México Siglo XXI, donde abordó los retos de la inteligencia artificial (IA), la necesidad de mantener la humanidad frente al avance tecnológico y la situación en Gaza.

“Nosotros daremos forma a la tecnología, sin humanidad está vacía“, afirmó la Reina Rania de Jordania al dirigirse a los jóvenes becarios de la Fundación TELMEX Telcel, en la edición 2025 de México Siglo XXI, el evento anual que también reúne a personalidades de talla mundial en la ciencia, la cultura, el deporte y el entretenimiento.

Reina Rania Al-Abdullah de Jordania en México Siglo XXI

Durante su intervención, agradeció la invitación del ingeniero Carlos Slim Helú, presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil y destacó:

“Gracias por esta cálida bienvenida y quiero agradecer especialmente a Don Carlos Slim por invitarme a esta maravillosa reunión”

Señaló que, aunque México le resulta familiar, el mundo atraviesa un momento de caos que la ha llevado a reflexionar sobre nuevas formas de pensar. Explicó que un referente de esa reflexión ha sido el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, cuyo telescopio considera un ejemplo del valor de la perspectiva.

Inteligencia artificial (IA) y perspectiva

La Reina Rania comparó avances tecnológicos pasados con la situación actual: “La imprenta liberó el conocimiento, pero difundió discordia y propaganda. La Revolución Industrial inauguró la vida moderna, pero amplió la desigualdad. Internet conectó al mundo, pero alimentó la desinformación y la división”.

Sobre la inteligencia artificial (IA), puntualizó que plantea interrogantes más complejas y críticas que los avances anteriores.

“La tecnología dará forma al futuro, pero nosotros daremos forma a la tecnología”

Señaló SM Reina Rania Al-Abdullah de Jordania

Gaza como ejemplo de claridad moral

La Reina Rania también se refirió a la crisis en Gaza, donde denunció las consecuencias humanitarias. “No necesitamos el telescopio más poderoso del mundo para identificar lo que los expertos han calificado como un genocidio. Está ocurriendo a plena vista”, afirmó.

Agregó: “No existe un mundo en el que esté bien bombardear hospitales, matar de hambre a niños o disparar contra personas desesperadas que buscan ayuda”.

La Reina destacó que no se debe apartar la mirada a la crisis en Gaza, enfatizando que:

“Ese colapso moral subraya que la tecnología sin humanidad está vacía: capaz de movernos más rápido, pero no de llevarnos hacia adelante”

En su intervención, Su Majestad agregó que es momento de reevaluar, con honestidad, cómo construimos nuestros valores.

Comparó que con demasiada frecuencia se dirige el telescopio hacia afuera, buscando en la dicotomía Este/Oeste o Norte/Sur respuestas, sin embargo, considera importante girar el telescopio hacia adentro, hacia la sabiduría intemporal de nuestras culturas y tradiciones.

“Porque la validación no viene de afuera. Viene de adentro. En lugar de calcular nuestro valor mediante los rankings globales de economía, influencia y estatus, podemos aplicar nuestra propia verdad, nuestro propio sentido de lo correcto”

SM Reina Rania Al-Abdullah de Jordania

La Reina Rania mencionó que en Jordania están orgullosos de su patrimonio, su fuerza, dignidad y profundidad. Añadió que en su país besan las manos de sus mayores, consuelan a su vecino en duelo y reciben a extraños con café árabe y corazones cálidos.

“El Islam nos enseña compasión, caridad, justicia y la dignidad de todas las personas (…) En mi breve estancia aquí en México, puedo ver ese mismo espíritu. Su devoción compartida a la familia. Su compasión por los menos afortunados. El amor y la generosidad de ‘mi casa es su casa'” SM Reina Rania Al-Abdullah de Jordania

Valores, juventud y responsabilidad

La Reina Rania reconoció la respuesta de jóvenes en distintas partes del mundo que se han movilizado ante la situación en Gaza. Destacó que estos actos representan “claridad moral” en un contexto donde, dijo, la tecnología y los datos pueden desviar la atención de lo esencial.

“En un mundo donde el poder económico se trata como superioridad moral, los países en desarrollo y emergentes a menudo son subestimados (…) Esa es la perspectiva que necesitamos: una que, sí, celebre la tecnología, busque prosperidad e invierta en nuestro progreso. Pero, por encima de todo, una que sitúe a las personas en el centro. Cómo los jóvenes, en particular, se han movilizado, porque pueden ver con sus propios ojos que este sufrimiento catastrófico (Gaza) es inhumano”

SM Reina Rania Al-Abdullah de Jordania

En su mensaje final, citó el Corán y subrayó la importancia de mantener abiertos “los ojos del corazón” frente a los dilemas contemporáneos.

Fragmento del versículo del Corán:

“¿Acaso no viajan por la tierra para que tengan corazones con los que razonar, oídos con los que escuchar? Porque no son los ojos los que se ciegan, sino los corazones que están en los pechos son los que están ciegos” (Al-Hajj 46)

