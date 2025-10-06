¿Remodelarás tu casa? Infonavit da crédito de hasta 160 mil pesos; requisitos

GENERANDO AUDIO...

Ve detalles del trámite para hacer mejoras a tu gusto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si estás pensando en remodelar o mejorar tu vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece una alternativa ideal: el crédito Mejoravit Solo Para Ti.

Con este apoyo puedes obtener hasta 163 mil pesos directamente en tu cuenta bancaria para hacer mejoras a tu gusto.

¿Cuánto dinero puedes recibir con Mejoravit Solo Para Ti?

El crédito permite recibir desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 030 pesos, según el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, sin rebasar el 90% del ahorro acumulado.

Este préstamo puede utilizarse para:

Pintar o impermeabilizar tu casa

Cambiar pisos, puertas o ventanas

Reparar instalaciones eléctricas o hidráulicas

Modernizar cerraduras o renovar baños y cocinas

Cubrir gastos de escrituración si ya terminaste de pagar tu hipoteca

Las condiciones de financiamiento son:

Créditos menores a 41 mil 273 pesos: tasa fija de 10% anual y plazo de 1 a 5 años

Créditos mayores a 41 mil 273 pesos: tasa de 11% anual y plazo de hasta 10 años

Requisitos para solicitar el crédito

Para acceder a este beneficio necesitas:

Ser derechohabiente con trabajo vigente

Estar registrado en una Afore

Autorizar la consulta en buró de crédito

Habitar la vivienda a mejorar (propia o de un familiar directo)

(propia o de un familiar directo) Que la edad más el plazo del crédito no superen los 70 años (hombres) o 75 (mujeres)

No tener otro crédito Infonavit activo

El trámite es gratuito y puede realizarse en Mi Cuenta Infonavit o en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

Documentos necesarios para tramitar el crédito

Al iniciar tu solicitud deberás reunir la siguiente documentación:

Solicitud de Inscripción de Crédito (original)

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento (original y copia)

CURP e impresión del RFC

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (recibo de luz, agua, predial, teléfono, gas, TV por cable o internet)

Estado de cuenta bancario con CLABE, vigente (no se aceptan cuentas mancomunadas)

Carta bajo protesta de decir verdad, donde especifiques las mejoras a realizar y el monto destinado

Formato de presupuesto inicial de obra, disponible en Mi Cuenta Infonavit

Si la vivienda está a tu nombre, deberás presentar el documento que acredite la legítima tenencia o posesión del inmueble.

Si la vivienda pertenece a un familiar directo, también tendrás que entregar actas que acrediten el parentesco y la posesión segura del inmueble.

[NO DEJES DE LEER: Equipa tu Casa: así puedes obtener hasta 68 mil pesos adicionales con tu crédito Infonavit]

En caso de destinar parte del crédito (hasta 30%) a gastos notariales para regularizar la propiedad, será necesario presentar, además:

Presupuesto emitido por notario con cuenta CLABE para el pago

Copia del instrumento notarial correspondiente al trámite

Posteriormente, el Infonavit solicitará evidencia de los trabajos realizados, como fotografías, tickets y facturas, que deberán subirse en formato PDF dentro de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

Remodela tu hogar sin hipotecar tu vivienda

Con este programa, el Infonavit busca apoyar a los trabajadores que desean mejorar su hogar sin comprometer su propiedad, al tiempo que promueve el uso responsable del ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Para más información o para iniciar tu trámite, visita el sitio oficial del Infonavit.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]