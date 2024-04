renuncia-masiva-de-candidatas-en-zacatecas-200-mujeres-se-bajan-de-contienda

El Instituto Nacional Electoral pidió al Organismo Público Electoral en Zacatecas un informe sobre la renuncia 200 candidatas a contender por presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

En sesión privada de Comisiones Unidad del INE, la consejera Carla Humphrey se refirió a notas de prensa en dicha entidad en las que se informó de la renuncia de 200 candidatas, lo que calificó como grave.

“Me parece muy muy grave, en los medios de comunicación se reportó la renuncia de más de 200 candidatas en el estado de Zacatecas y yo quiero sugerir que se solicite información al OPLE respecto a cuáles podrían ser estas razones por las que hubo estas renuncias: si la renuncias hubo sustituciones de género, si se sigue cumpliendo con la paridad, porque me parece muy grave estas renuncias, los números son muy altos”.

La consejera, Dania Ravel, señaló que el OPLE debe informar detalladamente cuáles fueron las causas y los protocolos implementados para resarcir dichas renuncias de mujeres y si estas se debieron a cuestiones por razón de género.

“Nos dice que una sola persona manifestó que su renuncia era por sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género por lo que se le brindó la información y asesoría correspondiente, sin embargo, decidió no presentar no obstante se hará el seguimiento respectivo”.

La consejera hizo un recuento de los motivos de renuncia que trascendieron en notas de prensa en la entidad. Explicó que las causas van desde motivos de inseguridad hasta haber sido registradas sin su consentimiento.

“Las causas que señalan en su renuncia son por haber sido registradas sin su consentimiento, por razones personales, para cambiarse de partido político y de cargo por el cual habían sido postuladas, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de estudio, por no tener tiempo, por cuestiones laborales, por no ser de su interés participar en el proceso, porque solo presentaron los documentos para que el partido conservara el lugar, porque el partido no respetó los acuerdos que tenían y por cuestiones de salud”.

Dania Ravel, consejera electoral INE