Renuncia Roberto Moreno Herrera a la SCJN. Foto: Gobierno de México / Cuartoscuro.

Los movimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron más rápido de lo esperado y es que Roberto Moreno Herrera renunció a la Secretaría de Seguimiento de Comités de la Unidad de Administración del máximo tribunal de justicia del país.

La dimisión de Moreno Herrera se presenta en medio de los señalamientos de irregularidades y posibles actos de corrupción cometidos durante su gestión como secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Roberto Moreno presenta renuncia a Hugo Aguilar

A tan sólo un mes de haber asumido el cargo, Moreno presentó su renuncia, misma que aceptó el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.

En una misiva dirigida a Aguilar Ortiz, Roberto Moreno explicó que, con su salida, busca que no se relacione la polémica en la que se ve envuelto con “la imagen de esta honorable instancia colegiada”.

“Quiero comunicarle que he decidido presentar mi renuncia con efectos a partir del primero de octubre del presente año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello a fin de solventar y emprender acciones legales al respecto, y que esta acción no menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”, se lee en la misiva.

Detalló, previamente, que durante su paso por el SNA nunca fue notificado de sanciones por hechos de corrupción ni de faltas administrativas graves.

Aseguró que su renuncia en febrero pasado al Sistema Nacional Anticorrupción fue por “motivos personales y familiares” y que fue aceptada por unanimidad por el Comité Coordinador, “sin señalamiento alguno de corrupción”.

Indicó que, a pesar de cumplir con el acta de entrega-recepción en tiempo y forma, sin señalamientos algunos, ha sido víctima de acoso mediático que ha resultado en afectaciones no sólo en lo moral, sino también en lo familiar, así como su derecho a ejercer un trabajo digno.

Por ello, puntualizó que ejercerá acciones legales para limpiar su imagen de los señalamientos de los que se le acusa y descartó que haya incurrido en actos de corrupción en su anterior trabajo.

