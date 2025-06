Conductoras de apps exigen claridad ante reforma laboral que entrará en vigor

El próximo 22 de junio de 2025 entrarán en vigor los derechos laborales para repartidores y conductores de plataformas digitales en México. Sin embargo, trabajadoras como repartidoras y conductoras manifestaron su preocupación ante la falta de información sobre cómo se aplicarán estas nuevas reglas.

Con más una década operando en el país y ante el panorama de incertidumbre, conductoras y repartidoras alzaron la voz para exigir certeza y transparencia sobre las obligaciones que tendrán con las empresas.

“El día de hoy estamos a cinco días de que entre en vigor y no sabemos nada. Existe incertidumbre entre nosotros, ya que no sabemos si seremos parte de la nueva modalidad de trabajo. Exigimos claridad sobre cómo será esta nueva forma”, Beatriz Adriana, conductora de aplicación

Una de las principales inquietudes es que la reforma obligue a cumplir con una jornada laboral de ocho horas, lo que afectaría la flexibilidad que actualmente ofrecen estas plataformas. Para mujeres como Ilse Oropeza, conductora, esta libertad de horario es clave para poder cuidar de sus familias, hijos o incluso un segundo trabajo.

Algunas temen que, con la nueva reforma, sus ganancias se vean reducidas, como el caso de la señora Paulina, de 54 años, quien dejó la obra y las fábricas para ser su propia jefa y no “una empleada más”.

Otro punto que genera duda es cómo funcionarán las prestaciones sociales. Paulina Dávalos, repartidora de 54 años, dejó su empleo en fábricas para ser independiente y teme que con la reforma regresen los descuentos de nómina.

“Yo trabajé muchos años de obrera. Los descuentos y las horas extras, cuando me llegaba mi recibo de nómina, eran unos descuentos increíbles. Ahora mi preocupación es ésta: las personas que trabajamos 6, 7, 8 horas, mi pregunta es ¿a mí en qué me beneficia volver a tener seguro social? ¿Me van a hacer descuentos de qué? ¿Cuánto me van a descontar?”, Paulina Dávalos, repartidora por aplicación.