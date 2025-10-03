Repatriarán a los 6 mexicanos detenidos en Israel por flotilla

Mexicanos de la Flotilla Sumud hablaron con embajador. Foto: Cuartoscuro/AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 3 de octubre que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud en Israel serán repatriados a México tras aceptar regresar voluntariamente. La información fue proporcionada directamente por la SRE, que detalló que los connacionales se encuentran en el centro de detención Ktziot y están en buen estado de salud.

Los mexicanos recibieron acompañamiento y asistencia consular durante su detención, y mantuvieron comunicación constante con la Embajada de México en Israel. El embajador Mauricio Escanero se reunió con ellos para supervisar las gestiones de su regreso y garantizar que la repatriación se realice lo antes posible, en coordinación con las autoridades israelíes.

Familiares y seguimiento consular

La Cancillería informó que mantiene contacto permanente con los familiares de los detenidos y reafirma su compromiso de velar por la seguridad e integridad de los connacionales. Además, se confirmó que la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y sigue bajo acompañamiento consular.

Los activistas en la Flotilla Sumud que serán repatriados

Los seis mexicanos que regresarán al país son:

  • Ernesto Ledezma, periodista
  • Arlyn Medrano Guzmán, estudiante
  • Sol González Eguía, psicóloga
  • Karen Castillo, defensora de derechos humanos
  • Dolores Pérez-Lazcarro, profesora del ITESO
  • Carlos Pérez Osorio, director de cine

Proceso de repatriación

La SRE aseguró que la repatriación se llevará a cabo siguiendo los protocolos de traslado internacional para personas detenidas, con medidas de seguridad y coordinación con las autoridades israelíes. Se espera que los mexicanos regresen a México en los próximos días.

