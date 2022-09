Van más de 2 mil réplicas por el sismo del 19 de septiembre

La más grande de las réplicas ha sido la de la madrugada del jueves 22. Foto: AFP

Hasta este sábado se han contabilizado más de 2 mil réplicas por el sismo de magnitud 7.7 del pasado lunes 19 de septiembre del 2022 con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó en sus reportes que de las réplicas, las más grande ha sido la de magnitud 6.9 de la madrugada del jueves 22 de septiembre también con epicentro en Coalcomán, Michoacán, movimiento que fue percibido en varios estados, entre ellos CDMX, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán.

Van más de 2 mil réplicas del sismo del 19 de septiembre del 2022

En un tuit de las 12:00 horas de este sábado, el SSN indicó que se han registrado 2,149 réplicas por el sismo del 19 de septiembre del 2022.

“Hasta las 12:00 horas del 24 de septiembre de 2022 se han registrado 2,149 réplicas del sismo de M 7.7. ocurrido en Michoacán el 19 de septiembre de 2022, la más grande de M 6.9” Servicio Sismológico Nacional

Reportan sismo de 4.9 en Guerrero

El organismo federal también informó que este sábado se registró un sismo de magnitud 4.9 al noroeste de San Marcos, Guerrero. Por éste no se activó la alerta sísmica y tampoco se reportaron daños.

Sobre la coincidencia de sismos ocurridos el 19 de septiembre en México (1985, 2017 y 2022), Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, señaló a UnoTV que es un fenómeno sorprendente, sin embargo, no existe una razón sismológica para justiticar por qué los sismos ocurren en un mes en particular del año, y mucho menos, en día en particular del año.

En cuanto al estrés que puede provocar en las personas el sonido de la alerta sísmica se recomienda, relacionar esta alarma como un sonido de vida que da la oportunidad de poner en práctica acciones para protegerse y proteger a su familia; la respiración también es otra medida para lograr tranquilizarse.