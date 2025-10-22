GENERANDO AUDIO...

Las recientes lluvias dejaron daños en cinco estados del país

El Gobierno de México informó sobre los avances en la atención a la emergencia causada por las lluvias extraordinarias que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Hasta el momento, se reportan 76 personas fallecidas y 31 no localizadas, resultado de las fuertes precipitaciones registradas en la región.

De acuerdo con las autoridades, Veracruz es el estado con mayor número de víctimas, con 34 fallecidos y 18 desaparecidos, seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 8 no localizados. En Puebla se reportan 19 muertes y 5 desaparecidos, mientras que Querétaro registra una persona fallecida. Se mantiene activa la línea 079 para reportes y solicitudes de apoyo.

Las lluvias también provocaron la interrupción de caminos en 112 localidades, principalmente en Hidalgo, Veracruz y Puebla. En estas zonas sin acceso terrestre, la población ha recibido agua y alimentos por vía aérea a través de puentes aéreos instalados por las autoridades.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

En cuanto al restablecimiento de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha recuperado el 99.34% del servicio, gracias al trabajo de 1,158 electricistas. En San Luis Potosí, Puebla y Querétaro el suministro ya está al 100%, mientras que en Hidalgo y Veracruz continúan los trabajos para atender los últimos reportes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La Secretaría de Bienestar informó que se han censado 79 mil 816 viviendas afectadas, de las cuales 48 mil 719 corresponden a Veracruz. Además, se han entregado 4,499 chips de telefonía celular e internet de un total de 13 mil disponibles, para mantener la comunicación en las zonas afectadas.

El Sector Salud ha otorgado 93 mil 582 consultas médicas y aplicado 49 mil 137 vacunas, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que, de 481 incidencias detectadas, 174 ya fueron atendidas.

Hasta el 20 de octubre, las autoridades mantienen 73 refugios temporales activos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, que brindan albergue, alimentos y atención médica a 6 mil 886 personas. Además, se contabilizan 964 escuelas con afectaciones, donde ya se realizan labores de limpieza y saneamiento.

En las acciones de apoyo participan la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, la SICT, la CFE, Conagua, la SSPC y Pemex, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.