Se descarrila Tren Maya en Izamal, Yucatán

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

El Tren Maya descarriló a la altura de la estación Izamal, del tramo que conecta Mérida con Cancún.

De acuerdo con reportes, uno de los vagones salió de las vías la tarde de este martes, por lo que autoridades arribaron a la zona para atender la situación.

“Nos chocó otro tren”

Uno de los pasajeros señaló que otro tren fue el que los impactó, ocasionando que otra unidad terminara fuera de los rieles.

“El vagón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado, ahí veníamos nosotros. En el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren que se nos metió y desvió a ese tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre”.

Pasajero.

Sin reporte de heridos por descarrilamiento de Tren Maya

A través de redes sociales, compartieron videos del Tren Maya, en donde se aprecia incluso el interior de uno de los trenes, sin reportes de personas afectadas.

A las 16:09 horas, autoridades del Tren Maya confirmaron que en la estación Izamal, el tren 304, que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía.

Hoy, hace un momento, el Tren Maya.

Añadió que activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

“Se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones”, informaron.