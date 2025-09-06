GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Autoridades federales confirmaron la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Según el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, la aprehensión se realizó el 2 de septiembre, y hasta el momento el gobierno federal mantiene discreción sobre los detalles del operativo.

Reportan detenciones recientes por contrabando de combustible

De manera general, la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la FGR y la SSPC, ejecutó operativos en días recientes contra personas relacionadas con el contrabando de combustible (huachicol fiscal).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó a través de su cuenta de X:

“Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión”

El funcionario añadió que el proceso de investigación sigue en curso y que mañana domingo 7 de septiembre se dará una conferencia de prensa a las 11:00 horas para dar a conocer los detalles del operativo y las personas detenidas.

¿Quién es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna?

Farías Laguna tomó posesión como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, en enero de este año y luego fue reasignado a otras responsabilidades. A lo largo de su carrera en la Armada de México, se ha desempeñado como:

Oficial subalterno y oficial de cargo en unidades de superficie.

Oficial de máquinas, segundo comandante y comandante de patrullas interceptoras, costeras y oceánicas.

Subjefe de Servicios Generales del Centro de Estudios Superiores en la Ciudad de México.

Secretario particular del almirante jefe de Estado Mayor General de la Armada de México.

Secretario particular del subsecretario de Marina y jefe de Estado Mayor de la Décima Segunda Zona Naval.

Farías Laguna, podría estar entre detenidos por robo de combustible

El Registro Nacional de Detenciones indica que Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre vistiendo camisa blanca con franjas azules y zapatos café, mide 1.85 metros, tiene cabello oscuro y tez blanca.

De acuerdo con las autoridades federales se llevó a cabo un operativo los días 2 y 3 de septiembre, donde fueron puestas a disposición de jueces federales siete personas, cinco hombres y dos mujeres, aunque los nombres no han sido revelados oficialmente.

Foto: SSPC

La SSPC señaló que las detenciones se realizaron a través de operaciones coordinadas y planificadas como resultado de investigaciones previas, en línea con la estrategia del gobierno federal de combatir la corrupción y la impunidad.

Aunque reportes relacionan al vicealmirante con estas detenciones, las autoridades remarcan que mañana se darán los detalles y nombres de los detenidos en esta operación.

