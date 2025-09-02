Reputación de “Alito” y Noroña cae tras pleito: encuesta MARES

GENERANDO AUDIO...

“Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro.

El enfrentamiento físico entre Alejandro “Alito” Moreno, senador del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, dejó consecuencias en su reputación política. De acuerdo con un estudio de MARES, ambos legisladores resultaron afectados, aunque el mayor daño recayó en el priista.

La encuesta, realizada a 300 personas que consumen medios informativos, reveló que ocho de cada diez mexicanos conocieron el incidente gracias a redes sociales. Además, nueve de cada diez opinaron que las amenazas intercambiadas son un asunto grave, lo que aumentó la percepción negativa hacia ambos senadores.

FOTO: MARES

Opinión pública contra “Alito” y Noroña

Según el estudio, cuatro de cada diez encuestados señalaron a Moreno como responsable de iniciar la agresión, mientras que dos de cada diez culparon a Fernández Noroña. Aun así, la mitad de los consultados cree que la reacción del priista fue consecuencia de una provocación del morenista.

Foto: MARES

La mayoría coincidió en que ambos legisladores deberían ofrecer una disculpa pública. Sin embargo, el impacto negativo fue mayor para “Alito”. El análisis también advierte que estos episodios empeoran la visión ciudadana sobre el Congreso de la Unión y refuerzan la idea de arbitrariedad en la política nacional.

Foto: MARES

Ciudadanía pide sanciones y más transparencia

Entre las medidas que la gente mencionó como necesarias están la suspensión temporal del cargo y el desafuero. Asimismo, casi todos los participantes en el sondeo consideraron que el Canal del Congreso debió transmitir el incidente completo, sin cortes.

Foto: MARES

En cuanto al seguimiento legislativo, 62% dijo estar al pendiente de lo que ocurre en el Congreso, aunque 32% de quienes se enteraron del pleito admitieron no tener mayor interés en estos temas. Siete de cada diez conocieron el caso por redes sociales, confirmando la fuerza de estas plataformas en la difusión de información política.

Reacción del gobierno, “deficiente”

El estudio también apunta que 61% de los encuestados no identificó respuesta del gobierno federal sobre el choque entre senadores. Entre quienes sí la percibieron, 35% la calificó como “muy inadecuada”.

En resumen, el altercado entre “Alito” y Fernández Noroña no solo deterioró su imagen personal, sino que también golpeó la percepción ciudadana hacia el Congreso, afectando la confianza en sus representantes.