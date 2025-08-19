GENERANDO AUDIO...

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el nuevo modelo de financiamiento T100, diseñado para facilitar el acceso a vivienda nueva construida por el propio organismo, con requisitos más flexibles y menos trámites.

Requisitos del crédito Infonavit T100

El esquema establece una puntuación mínima de 100 puntos, en contraste con los mil que se pedían en el modelo tradicional. Entre los factores a considerar están:

Salario máximo de 16 mil 800 pesos mensuales.

Dirigido principalmente a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos y no tienen vivienda propia.

y no tienen vivienda propia. El incumplimiento de la empresa ya no afectará la aprobación del crédito.

ya no afectará la aprobación del crédito. El buró de crédito no será determinante ; solo se consultará para verificar que el trabajador no tenga otra vivienda.

; solo se consultará para verificar que el trabajador no tenga otra vivienda. El factor de la edad será considerado, por lo que en personas mayores el monto del financiamiento podría reducirse.

La tasa de interés aplicable se ubicará entre el 4 % y el 8 %, dependiendo del perfil del trabajador.

Riesgos y alcance del nuevo modelo

Autoridades del Infonavit reconocieron que existe el riesgo de que algunos créditos puedan pasar a cartera vencida, debido a la eliminación de la revisión crediticia como requisito. Sin embargo, recalcaron que el objetivo es ampliar la cobertura de acceso a vivienda “con plena justicia”.

De acuerdo con el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, este año estarán disponibles 4 mil 387 viviendas listas para entregarse dentro del programa de Vivienda para el Bienestar.

