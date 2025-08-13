GENERANDO AUDIO...

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) comenzó la entrega de viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a trabajadores de bajos ingresos que no cuentan con casa propia.

Las viviendas, de 60 metros cuadrados, incluyen dos recámaras, sala-comedor, baño completo, áreas verdes, espacios recreativos y estacionamiento. Además, estarán ubicadas cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Requisitos para acceder a una Casa Bienestar

Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos

No tener vivienda propia

Actualizar datos de contacto (teléfono, correo y dirección) en micuenta.infonavit.org.mx

Los interesados deben revisar su información en la plataforma del Infonavit. Si no reciben notificación, pueden acudir a la oficina más cercana para manifestar su interés y avanzar en el expediente de precalificación. Las casas se asignarán por orden de registro

El Infonavit informó que estas viviendas tendrán un precio inferior al valor comercial y el monto del crédito cubrirá el total, cumpliendo con reglamentos y normas de calidad y seguridad.

Primera etapa: 2 mil cartas de invitación

El instituto ya envió 2 mil invitaciones a derechohabientes que cumplen con el perfil:

1,000 mujeres

1,000 hombres

Las personas seleccionadas deben registrarse antes del 15 de agosto en el portal oficial o acudir directamente al desarrollo habitacional correspondiente.

El programa entregará 7 mil 612 casas antes de febrero de 2026 en entidades como:

Tamaulipas – mil 611 casas

Sinaloa – mil 518 casas

Tabasco – mil 252 casas

Nuevo León – 839 casas

Quintana Roo – 624 casas

Morelos – 320 casas

También habrá viviendas en Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.

