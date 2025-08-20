GENERANDO AUDIO...

Genaro Lozano, Isabel Arvide y Claudia Pavlovich. Fotos: Cuartoscuro

La ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia ha generado debate sobre los requisitos para ocupar el cargo y sobre si es necesario tener experiencia diplomática previa. La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue revisada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El caso de Genaro Lozano recuerda a otras figuras que fueron asignadas para ocupar cargos diplomáticos en el exterior, ya sea como embajadores o cónsules, como el nombramiento de Isabel Arvide en Estambul, Turquía, del que se cuestionó si contaba con las credenciales necesarias para realizar sus funciones.

Requisitos para ser embajador en México

La Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) regula el procedimiento y requisitos para ser embajador. El nombramiento corresponde al Presidente de la República y requiere la ratificación del Senado.

El Artículo 20 establece que para ser embajador se necesita:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos

No tener otra nacionalidad

Gozar de buena reputación

No haber sido condenado por delito doloso

Tener al menos 30 años de edad

Contar con experiencia o méritos suficientes para desempeñar el cargo

Embajadores sin experiencia diplomática

La legislación prevé qué ocurre cuando una persona designada no forma parte del Servicio Exterior Mexicano ni tiene experiencia en diplomacia. En esos casos:

Debe tomar un curso en el Instituto Matías Romero sobre política exterior y relaciones diplomáticas antes de asumir funciones

sobre política exterior y relaciones diplomáticas antes de asumir funciones El nombramiento requiere ratificación del Senado , conforme a los artículos 6 y 28 de la LSEM

, conforme a los artículos 6 y 28 de la LSEM La ley no prohíbe que un embajador carezca de experiencia, pero establece capacitación obligatoria y supervisión

Nombramiento y funciones de un embajador

El Artículo 21 señala que “los embajadores y cónsules generales serán nombrados por el Presidente de la República y requerirán la ratificación del Senado”.

Entre sus funciones están:

Representar al Estado mexicano en el extranjero

Conducir las relaciones diplomáticas

Defender los intereses de México en el exterior

Velar por el cumplimiento de tratados internacionales

Promover vínculos políticos, económicos y culturales

Los embajadores deben apegarse a la normatividad del Servicio Exterior y rendir cuentas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su permanencia depende de la confianza del Ejecutivo y del respaldo del Senado.

Sueldo de un embajador en Italia

👉 El embajador de México en Italia recibe un sueldo mensual de 9,810.89 euros, lo que equivale a más de 214 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente y de acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Casos polémicos de nombramientos diplomáticos

El nombramiento de Genaro Lozano recuerda a otros casos que generaron cuestionamientos, designaciones otorgadas principalmente por las administraciones de Morena:

Isabel Arvide , designada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul en Estambul, Turquía, en 2020. Su gestión fue señalada tras gritar “¡Viva López Obrador!” en un acto oficial por el 15 de septiembre, en 2021.

, designada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul en Estambul, Turquía, en 2020. Su gestión fue señalada tras gritar “¡Viva López Obrador!” en un acto oficial por el 15 de septiembre, en 2021. Leopoldo Michel , destituido como cónsul en Shanghái tras difundirse un video donde discutía con un trabajador por la emisión de un visado. En su desarrollo profesional cursó una maestría y se desempeñó como coordinador de asesores en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y África y Medio Oriente (1998-2000), jefe de Cancillería en la Embajada de México en Hungría (2005-2008) y director general de la Dirección de Enlace Político S.R.E. (2001-2003)

, destituido como cónsul en Shanghái tras difundirse un video donde discutía con un trabajador por la emisión de un visado. En su desarrollo profesional cursó una maestría y se desempeñó como coordinador de asesores en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y África y Medio Oriente (1998-2000), jefe de Cancillería en la Embajada de México en Hungría (2005-2008) y director general de la Dirección de Enlace Político S.R.E. (2001-2003) Jesusa Rodríguez , propuesta para la embajada en Panamá.

, propuesta para la embajada en Panamá. Quirino Ordaz Coppel , exgobernador de Sinaloa, es embajador en España.

, exgobernador de Sinaloa, es embajador en España. Claudia Pavlovich , exgobernadora de Sonora, fue designada cónsul en Barcelona y posteriormente embajadora en Panamá.

, exgobernadora de Sonora, fue designada cónsul en Barcelona y posteriormente embajadora en Panamá. Carlos Miguel Aysa González , exgobernador de Campeche, propuesto para República Dominicana.

, exgobernador de Campeche, propuesto para República Dominicana. Leopoldo de Gyves , líder social en Oaxaca, designado embajador en Venezuela.

, líder social en Oaxaca, designado embajador en Venezuela. Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, nombrado embajador en Noruega.

En todos estos casos se cuestionó la falta de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), conformado por alrededor de mil 200 funcionarios especializados en diplomacia.

