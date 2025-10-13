GENERANDO AUDIO...

Rescatan a mascotas tras severas inundaciones en México. Foto: Semar

Las intensas lluvias que azotaron México en los últimos días dejaron imágenes que se quedarán grabadas en la memoria colectiva: calles convertidas en ríos, techos cubiertos por el agua y manos extendidas que, entre todo el desastre, buscaron salvar a los más indefensos, los animales.

En medio del caos, soldados, marinos y voluntarios improvisaron lanchas, cuerdas y hasta tablas de madera para poner a salvo a decenas de mascotas que luchaban por sobrevivir en los estados más afectados.

Así rescataron a las mascotas atrapadas

La Sedena activó el Plan DN-III-E, desplegando miles de elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Pero no sólo rescataron a familias: también salvaron a perros, gatos y animales de granja que quedaron atrapados por el desbordamiento de los ríos.

En Huauchinango, Puebla, se vio a un soldado sostener entre sus brazos a un perrito empapado, mientras sus compañeros lo subían a una lancha improvisada.

En otro punto, una mujer lloraba al reencontrarse con su gato, rescatado después de pasar toda una noche sobre un techo.

Rescates que conmovieron al país

En Veracruz, algunas de las escenas más conmovedoras se vivieron cuando vecinos y rescatistas ataron cuerdas para sacar a varios perritos del agua, que luchaban por mantenerse a flote entre la corriente.

Las personas, sin pensarlo dos veces, se metieron hasta la cintura en el lodo y usaron lazos, sogas y hasta cinturones para jalar a los animales hacia zonas seguras.

Lamentablemente, no todos los animales corrieron con la misma suerte. En algunas zonas de Veracruz y Puebla, vecinos grabaron escenas desgarradoras donde perros y otros animales quedaron atrapados entre el agua y los escombros.

La esperanza entre el desastre

Entre el olor a humedad y el ruido de las sirenas, surgieron gestos de esperanza: soldados cargando a perritos en brazos, niños secando gatos con toallas, voluntarios abriendo sus casas para refugiar animales.

Las redes sociales se llenaron de videos, mostrando que en medio del desastre también hay humanidad, empatía y amor por los animales.