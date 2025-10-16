GENERANDO AUDIO...

Ciudadanos hacen fila para tramitar CURP Biométrica. Fotos: Cuartoscuro

Ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, acudieron este 16 de octubre al módulo del Registro Nacional de Población (Renapo) ubicado en la colonia Juárez, Ciudad de México, para realizar la toma de datos correspondiente a la nueva CURP biométrica, cuya expedición inicia formalmente este día conforme a la ley.

El proceso se realiza con cita previa agendada en el portal oficial de Renapo, requisito indispensable para ser atendido. En el módulo, personal del Registro toma fotografía del rostro, iris y huellas dactilares a cada ciudadano.

“Nada más el INE, la cita impresa y tu CURP”, explicó Evaní, ama de casa, tras completar el trámite. “Me tomaron el iris, las huellas dactilares y nada más”, agregó.

Trámite ágil, pero difícil conseguir cita

En entrevista con Uno TV, los asistentes describieron el proceso como rápido y ordenado, aunque advirtieron que conseguir cita en línea no es sencillo.

“Me tuve que meter a las cinco de la mañana para sacar la cita, porque no hay citas después”, contó Ninel De la Garza, maestra.

Pese a ello, la atención fue calificada como eficiente. “Fue muy amable la señorita, me tomaron la foto, el iris, las huellas y en tres minutos me la mandaron a mi correo”, añadió la docente.

Entre resignación y desconfianza por los datos personales

Algunos ciudadanos expresaron su resignación ante la entrega de información biométrica al Gobierno.

“El que nada debe, nada teme, mijo. Si es cosa correcta, pues adelante”, comentó Genoveva García, pensionada.

Otros señalaron dudas sobre la necesidad del registro. “Tenemos lo del INE, tenemos lo del CURP, no sé para qué piden más cosas”, dijo Martín Ramírez, también pensionado.

El trámite de la CURP biométrica marca el inicio de una nueva etapa en la identificación ciudadana del país, con la integración de datos personales digitales que permitirán un control más estricto en los registros del Gobierno federal.

