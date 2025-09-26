Respalda senador de Morena a Luz del Mundo: “No es delito profesar esta religión”

GENERANDO AUDIO...

Senador de morena respalda a Luz del Mundo. Fotos: Cuartoscuro

El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, respaldó a la iglesia de la Luz del Mundo y aseguró que los presuntos delitos cometidos por algunos de sus líderes en Estados Unidos no deben confundirse con la fe de quienes integran esta organización religiosa.

Durante una entrevista en San Lázaro, el legislador señaló que profesar esta religión no puede considerarse un delito y pidió separar la práctica de la fe de los actos que se atribuyen a ciertos dirigentes.

Actos de líderes no representan la fe de los feligreses

Reyes Carmona subrayó que las acusaciones contra la cúpula de la Luz del Mundo son “actos unilaterales”, ajenos a los creyentes que practican esta religión en México.

“… Lo que hagan los miembros de la propia iglesia me parece que son actos unilaterales…”

El morenista insistió en que debe haber claridad entre lo que corresponde a la fe y lo que pueda derivar de acciones individuales de dirigentes de la organización.

Críticas a detenciones de guardias de Luz del Mundo

En relación con las investigaciones en Michoacán, donde fueron detenidas personas vinculadas con esta iglesia, el senador cuestionó la manera en que se llevaron a cabo los operativos.

“… Me parece como una caricatura, haber detenido a un grupo de personas con armas de juguete, me parece algo irrisorio…”

Aun con esas críticas, Reyes Carmona reconoció que corresponde a las autoridades deslindar responsabilidades y recordó que existe la presunción de inocencia.

“… Primero lo más importante es que la autoridad está haciendo su trabajo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario…”

Condena discriminación religiosa

El legislador también rechazó lo que llamó una campaña de señalamiento en contra de los feligreses de la Luz del Mundo, a quienes reconoció como ciudadanos mexicanos con plenos derechos.

“… Me preocupa muchísimo sobre la señalización que se ha hecho en contra de los miembros de la Luz del Mundo, me parece que son personas, que son mexicanos, que son ciudadanos…”

En este sentido, alertó sobre una “violencia generalizada” hacia quienes integran esta congregación religiosa.

Se declara plural y abierto a todas las religiones

Aunque reconoció tener muchos amigos dentro de la Luz del Mundo, Reyes Carmona afirmó que se asume como un laico abierto y plural.

“… Yo soy cristiano, soy católico, soy evangélico, yo no puedo negar a mis amigos… yo me asumo plural…”

El senador destacó que su cercanía con los miembros de esta iglesia no significa una adhesión directa, sino un reconocimiento a la diversidad de creencias que existe en el país.

Favio Castellanos Polanco, otro legislador que ha sido relacionado con La Luz del Mundo

Favio Castellanos Polanco es un diputado federal de Morena que también ha sido relacionado con la iglesia de la Luz del Mundo. Fue electo en 2024 por el Distrito 09 de Jalisco y ha sido miembro del partido guinda desde 2021.

En ese año fue postulado por Morena como candidato suplente, el diputado propietario era Emmanuel Reyes Carmona.

Como Reyes Carmona ganó por mayoría relativa por el Distrito 13 de Guanajuato, Castellanos Polanco asumió la diputación de representación proporcional.

Meses más tarde, Favio Castellanos pidió licencia y fue nombrado secretario general de la asociación política Humanismo Mexicano, señalada como brazo político de la Luz del Mundo, y a la que pertenecen también Reyes Carmona y el exdiputado Hamlet García Almaguer…

UNO TV buscó al diputado Favio Castellanos para obtener una declaración sobre los últimos acontecimientos que han empañado a la Luz del Mundo, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.