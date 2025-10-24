Restablecido, 99.79% del servicio eléctrico en estados tras Disturbio 90-E: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La CFE ya restableció el 99.79% del servicio eléctrico en las zonas afectadas por el Disturbio Tropical 90-E, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acotó que continúa el censo de viviendas dañadas, así como las labores de limpieza y la apertura de caminos.

Asimismo, este jueves la mandataria federal acudió a centros de entrega de apoyos a damnificados para supervisar las labores entres municipios de Veracruz y uno de Puebla.

¿Cómo van las labores en apoyo a familias damnificadas?

A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que se registra un avance significativo en la atención a las familias damnificadas por las lluvias del Disturbio Tropical 90-E en Veracruz y Puebla.

En dichas entidades, la titular del Ejecutivo federal visitó los centros de entrega de apoyos en Poza Rica y Álamo, Veracruz, así como en La Ceiba, Puebla, confirmando que están operativos y atendiendo a familias damnificadas.

Las labores de limpieza, apertura de caminos y el censo a viviendas avanzan en las zonas afectadas, mientras continúa las Fuerzas Armadas continúan asistiendo a la población.

Servicios Esenciales Restablecidos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un avance del 99.79 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas afectadas, lo que permite reanudar gradualmente las actividades cotidianas.

Además, las Fuerzas Armadas (Defensa y Semar) continúan con la asistencia a la población en tareas de: