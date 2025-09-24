GENERANDO AUDIO...

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, informó que enviará un oficio al Órgano Interno de Control del INE para dejar sin efecto la denuncia que presentó en 2021 contra las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, quienes en su momento votaron a favor de posponer la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador explicó que la denuncia ya no tiene sentido porque el ejercicio de revocación se realizó y cumplió su objetivo. Incluso, reconoció que el tema estaba “en el olvido” y que ni siquiera lo tenía presente hasta que fue retomado por el órgano de control del Instituto Nacional Electoral.

Diputado de Morena deja sin efecto denuncia contra consejeras del INE

Gutiérrez Luna recordó que en su momento la queja buscaba garantizar que se llevara a cabo la consulta ciudadana, pero ahora considera que no hay “mayor interés” en seguir con el procedimiento. “Es un tema que ya no tiene caso (…) voy a enviar un documento al Órgano Interno de Control para expresarle esto”, señaló.

Antecedentes de la denuncia en el INE

La demanda fue presentada en 2021, cuando el entonces consejero presidente del INE, junto con Ravel y Zavala, discutieron si el organismo tenía los recursos suficientes para organizar la consulta de revocación. En ese momento, algunos consejeros propusieron posponer el ejercicio, lo que derivó en la acción legal de Morena.

“Ya ni me acordaba del asunto”, dice Gutiérrez Luna

El diputado comentó que para él el tema estaba cerrado desde hace tiempo: “Es un asunto que estaba en el olvido completamente, ya ni me acordaba”. Agregó que fue el Órgano Interno de Control el que volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque aseguró que Morena ya no tiene relación ni interés en que continúe el procedimiento contra las consejeras.

Con el retiro de la denuncia, el caso quedará sin materia y las consejeras podrán continuar sus labores sin esta investigación en curso.

