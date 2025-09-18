GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostendrán este jueves un encuentro en el Palacio Nacional con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral, atraer nuevas inversiones y preparar la próxima revisión del T-MEC, programada para enero de 2026.

Temas centrales de la reunión

De acuerdo con lo anunciado por ambos gobiernos, entre los temas principales se encuentra la búsqueda de nuevas rutas de comercio e inversión, además de la coordinación frente a la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afectado exportaciones de México y Canadá.

El T-MEC, vigente desde 2020 y que sustituyó al TLCAN, será revisado en los próximos meses. En esta reunión se abordará el proceso de consultas que ya inició esta semana, con el objetivo de evaluar ajustes y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales.

Seguridad, energía y cadenas de suministro

Sheinbaum adelantó que en el encuentro se revisarán áreas estratégicas para ampliar la cooperación en energía, seguridad y negocios, además de fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países.

Por su parte, Carney señaló que la reunión permitirá reafirmar una relación construida durante más de tres décadas de libre comercio, destacando que se busca generar mayor certidumbre económica y nuevas oportunidades para trabajadores mexicanos y canadienses.

Agenda del día

Tras el encuentro en el Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta y posteriormente sostendrán una reunión con empresarios de México y Canadá para promover proyectos de inversión en distintos sectores.

La reunión de este jueves se enmarca en una serie de contactos bilaterales sostenidos este año, incluida la visita a México de funcionarios canadienses en agosto y el encuentro previo entre Sheinbaum y Carney en la cumbre del G7 en Canadá.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]