Paro en el SAT. Fuente: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reanudó actividades en sus oficinas luego del paro nacional realizado el 14 de octubre de 2025, en el que empleados exigieron mejoras salariales y condiciones laborales. El movimiento, bajo la modalidad de “brazos caídos”, implicó suspender labores, aunque los trabajadores permanecieron en sus centros de trabajo.

Origen del paro y motivos del descontento

De acuerdo con los trabajadores del SAT, la protesta se originó por el incumplimiento del aumento del 12% al salario que debía aplicarse desde enero de 2025, conforme al incremento del salario mínimo general.

Entre los motivos del descontento se encuentran también:

Recortes de personal y eliminación de prestaciones.

Desigualdades entre personal sindicalizado y de enlace.

Restricción de vacaciones y jornadas prolongadas sin pago de horas extras.

Falta de insumos básicos en oficinas.

Carencia de apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.

Los empleados señalaron que la movilización busca presionar al Gobierno federal para abrir una mesa de diálogo que atienda estas demandas.

Demandas centrales de los trabajadores del SAT

Las peticiones principales de los trabajadores incluyen:

Aplicar el aumento del 12 % al salario conforme al salario mínimo general. Restablecer las prestaciones eliminadas o reducidas. Reducir desigualdades entre personal sindicalizado y de enlace. Reconocer y pagar horas extras y regular las jornadas prolongadas. Mejorar condiciones laborales para mujeres embarazadas o en lactancia. Dotar de insumos básicos a las oficinas para el cumplimiento de sus funciones.

SAT informa regreso a la normalidad

Tras las manifestaciones registradas el 14 y 15 de octubre, el SAT informó que, luego de establecer diálogo entre autoridades y trabajadores con mediación de representantes del Gobierno federal, las actividades se reanudaron con normalidad en 161 oficinas del país.

Solo la sede de Ciudad Juárez, Chihuahua, permaneció cerrada hasta el final de la jornada del martes.

La dependencia señaló que se dará seguimiento a las peticiones laborales planteadas por los empleados y que durante los dos días de paro los servicios no se interrumpieron completamente, ya que se realizaron 131 mil 940 atenciones a contribuyentes.

El SAT reiteró que mantendrá canales de diálogo y cooperación con su personal, reconociendo la importancia de su labor en la atención ciudadana y en el funcionamiento del sistema tributario nacional.

