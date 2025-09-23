GENERANDO AUDIO...

El 17 de diciembre de 2021, el Consejo General del INE decidió posponer la organización de la Revocación de Mandato ante la falta de más de dos mil millones de pesos, recurso necesario para llevar a cabo el ejercicio. En esa sesión, votaron a favor Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel. El proyecto fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova explicó que el instituto contaba apenas con recursos suficientes para cubrir uno de cada tres pesos del costo total del proceso, lo que habría derivado en una violación a la Constitución y la ley. Sin embargo, subrayó que la medida no implicaba la cancelación del ejercicio, sino únicamente el posponer algunas actividades previstas.

Órgano Interno de Control reactiva queja administrativa después de casi cuatro años

Días después, el 21 de diciembre de 2021, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal y una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control del INE. Aunque la causa penal fue desestimada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la queja administrativa permaneció sin resolverse hasta ahora.

A casi cuatro años de distancia, y tras la realización de la Revocación de Mandato avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano Interno de Control dirigido por Víctor Hugo Cervantes Contreras, notificó a Dania Ravel el inicio del procedimiento y la citó a audiencia el próximo 8 de octubre.

En entrevista, Ravel manifestó su desconocimiento sobre la razón para iniciar el procedimiento a este momento, calificándolo de un precedente peligroso que podría afectar la autonomía del Consejo General. “Jamás había tenido conocimiento que se iniciara un procedimiento en contra de una consejería por cómo votó en el Consejo General”, aseguró.

La consejera advirtió que de concretarse la investigación, se atentaría contra la independencia de quienes integran este órgano colegiado, al infundir temor a la hora de tomar decisiones. “Es un precedente muy grave, muy peligroso para un órgano autónomo y la independencia de quienes integran este máximo órgano de dirección”, afirmó.