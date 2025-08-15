GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal afirma que respeta a Hugo Aguilar. Foto: Cuartoscuro

Durante la visita del próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, a la Cámara de Diputados el pasado miércoles 13 de agosto, se registró un momento inusual cuando el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, lo tomó del brazo para dirigirlo mientras se realizaban fotografías.

El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, generó comentarios y críticas, a lo que Monreal respondió que se trató de un gesto sin mala intención.

“Fue un jalón amigable”, dijo Monreal

El legislador explicó que el jalón fue una acción amistosa para evitar que el ministro tomara un pasillo equivocado.

“El jaloneo al presidente Hugo Aguilar Ortiz, yo les diría a todos que no hay que verlo como una descortesía y mucho menos como una falta de respeto… fue una manera amigable para evitar que tomara un pasillo equivocado”, declaró Monreal.

Medios de comunicación alentaron foto de Monreal y Aguilar

Cuestionado por el episodio, Ricardo Monreal afirmó que los medios de comunicación presentes alentaron el momento para lograr una fotografía conjunta.

“En el momento en el que yo salgo y él va adelante, ustedes me dicen, foto, foto, foto… No fue de mala fe, ni es una descortesía, las redes deben culpar a los medios”, dijo.

Respeto a la división de Poderes

El presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró su respeto hacia la división de Poderes y aseguró que las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial se mantienen en términos institucionales.

“Habrá respeto absoluto entre los poderes… este respeto no se agota en gestos de cortesía, sino en relaciones institucionales y éstas no han cambiado”, señaló.

